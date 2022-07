Suena el nombre de Gustavo Quinteros para dirigir a la selección peruana

Medios de comunicación chilenos, peruanos y argentinos hacen correr la noticia que Gustavo Quinteros es candidato para dirigir la selección peruana de fútbol, una vez que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no logró llegar a un acuerdo para renovar contrato con Ricardo Gareca.

Por su parte, Radio Agricultura de Chile conversó con el vicepresidente de la FPF, Luis Duarte, quien no quiso confirmar ni negar el supuesto interés por el entrenador de 57 años.

“Todavía no nos hemos reunido para determinar quién va a ser el nuevo técnico, estamos buscando un montón de alternativas… Estamos viendo las alternativas por el aspecto económico. Al no haber clasificado al Mundial no hay los recursos suficientes para poder pagar lo que piden los técnicos”, dijo el directivo.