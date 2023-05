Superclásico argentino River-Boca por la Liga: un volcán de pasiones

En contexto, es River el que llega mejor perfilado, ya que lidera el torneo argentino con 34 puntos y amplio margen sobre el segundo, San Lorenzo (18), y aún mayor sobre Boca (18), que merodea por la mitad de la tabla en una campaña discreta.



Pero, como los números no lo dicen todo, surgen los matices que le dan más paridad al duelo, porque ambos mostraron rendimientos distintos en sus últimos compromisos.



River interrumpió una racha notable de ocho triunfos en fila y sin recibir goles con un empate agónico en la fecha pasada en su visita a Atlético Tucumán (1-1) y, en la Copa Libertadores, Fluminense lo dejó con la mandíbula por el suelo con un categórico 5-1 en el Maracaná, derrota que lo dejó en el fondo del Grupo D, con tres puntos ganados en tres partidos disputados.



"Está claro que esto duele. Hay que asumir el dolor y todo lo mal que se hizo en los últimos 20 minutos (contra Fluminense). Se viene el Superclásico, con nuestra gente. Seguramente les vamos a dedicar un buen partido. Nos vamos a acomodar enseguida. Nos vamos a levantar en lo anímico para llegar bien al domingo", evaluó el DT de River, Martín Demichelis.



- Prueba de fuego para ambos entrenadores -

Curiosamente, tanto Demichelis como Jorge Almirón, entrenador de Boca, son debutantes en un Superclásico, más allá de que el de River asumió a principios de este año y el del 'xeneize' firmó su contrato hace menos de un mes.



"De a poco vamos teniendo claro lo que cada uno debe hacer dentro de la cancha. El hecho de que no nos metan goles es importante, hace mucho que el equipo no estaba en esa condición y es importante para generar confianza", consideró Almirón sobre la recuperación de Boca.



Y es que Boca se asomó al precipicio en la Libertadores hace un par de semanas, cuando apenas tenía un punto y perdía en La Bombonera con Deportivo Pereira hasta el minuto 88, pero consiguió dar vuelta ese partido ante los colombianos. Ese agónico triunfo pareció devolverle la energía perdida luego de varias derrotas.



De todos modos, River llega con cierto favoritismo al Superclásico, en el que contará con el aliento de más de 83.000 hinchas en un Monumental con entradas agotadas hace días, y que no cambiará mucho la situación de cada uno en el torneo en lo inmediato, pero como ha sucedido otras veces sí puede dejar una huella en vencedores y vencidos.



El Superclásico se disputará el domingo desde las 17H30 locales (16:30HB), en el duelo central de una fecha que tendrá otro cotejo atractivo el lunes entre el segundo, San Lorenzo, y el tercero de la tabla, Defensa y Justicia.