Superliga contra la UEFA: veredicto decisivo para el fútbol europeo

El Abogado General del TJUE, el griego Athanasios Rantos, estimó en diciembre de 2022 que las reglas impuestas por la UEFA y la FIFA son "compatibles con el derecho a la competencia" en la UE, una posición que lleva al optimismo a la máxima instancia del fútbol europeo.



Pero las conclusiones del Abogado General, si bien son aceptadas con frecuencia por el TJUE, no son vinculantes. Y cada matiz puede resultar importante para el fútbol de clubes y, más ampliamente, para la regulación deportiva europea.



Una cosa ya es segura: el TJUE aplicará los dos criterios clásicos de su jurisprudencia, buscando si las medidas de la UEFA contra los rebeldes persiguen "objetivos legítimos" y si son "proporcionadas".



- ¿Posibles sanciones? -

La primera cuestión no ofrece apenas dificultades, ya que los tratados europeos protegen explícitamente el "modelo deportivo" continental, basado en competiciones accesibles en función de los resultados, según un sistema de promoción-descenso, y en una redistribución de los ingresos para financiar el deporte.



La UEFA, criticada con frecuencia por permitir que un puñado de clubes acaparen recursos financieros, talentos y grandes trofeos, no cesa de recordar sus esfuerzo por abrir sus competiciones, sobre todo con la creación desde la temporada 2021-2022 de la Conference League, mucho menos elitista que la Liga de Campeones.



La UEFA, por otro lado, reforzó en septiembre pasado sus pagos de "solidaridad", pasando del 7% al 10% de sus ingresos en los tres torneos continentales y que van a parar a los clubes que no superan las fases preliminares en estas competencias.