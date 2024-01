Superliga representaría fuertes pérdidas a clubes europeos, advierte titular de LaLiga

La eventual creación de una Superliga europea de fútbol tendría un impacto devastador en la economía de los clubes, por su efecto sobre los contratos de derechos audiovisuales, advirtió este martes en Bruselas el presidente de LaLiga española, Javier Tebas.



"Nosotros valoramos que las ligas nacionales perderían un 50% por derechos audiovisuales", dijo Tebas en la capital de la Uniós Europea.



La idea de una Superliga formada por los principales clubes europeos de fútbol, en 2021, provocó un terremoto en las ligas del continente, y el caso está ahora en manos de un tribunal comercial de España.



Las ligas nacionales tienen vigente multitud de contratos de derechos audiovisuales, en particular los de transmisión de partidos, y esos acuerdos se verían afectados por la eventual creación de la Superliga.



En tal escenario, "no es necesario ser un estudioso de economía para saber lo que puede ocurrir", dijo Tebas, quien alegó que los ingresos por los derechos "se hundirán".



La Liga española, añadió Tebas, mantiene vigentes a nivel internacional "más de 100 contratos" con igual número de operadores, y reorganizar esos compromisos en un escenario en que se torne real la Superliga es "imposible".



El anuncio de la Superliga, en 2021, estremeció los cimientos del fútbol europeo, hasta que la FIFA y la UEFA amenazaron con eliminar de sus campeonatos oficiales a los clubes que participen de esa iniciativa.



La Superliga entonces consideró que la amenaza era ilegal e inició una demanda ante un tribunal comercial en Madrid, que solicitó una opinión a la máxima corte europea, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).



En diciembre, el TJUE estimó que las reglas de la UE para autorizar otros torneos eran contrarias al derecho de la competencia, y por lo tanto "ilegales".



Ese tribunal, sin embargo, advirtió que se pronunciaba en general sobre las reglas de la FIFA y la UE, y no apenas sobre el "proyecto específico" de la Superliga, y por lo tanto precisó que ello no significa que el proyecto "deba ser necesariamente autorizado".



En medio de la enorme controversia, varios de los clubes del proyecto original ya se deslindaron del plan, aunque en España los gigantes Real Madrid y FC Barcelona siguen sin renunciar formalmente a la idea de esa competición alternativa.



En Bélgica, Tebas mantendrá reuniones para tratar medidas de enfrentamiento a la transmisión clandestina de partidos de fútbol vía internet.