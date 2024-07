Tabla acumulada: Blooming en Libertadores y Oriente en Sudamericana

El torneo Clausura no solo definirá a los clasificados a los torneos internacionales, sino que también jugará un papel crucial en la lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol boliviano. Con la finalización de la séptima fecha, la tabla acumulada de la División Profesional ha experimentado cambios significativos que podrían influir en el desenlace de la temporada. Lo más llamativo: Blooming en puesto de Libertadores y Oriente en zona de Sudamericana.



Liderato y la lucha por la fase de grupos de la Libertadores



Como es habitual, Bolívar y The Strongest se encuentran al frente de la clasificación, ocupando las dos primeras plazas, ambos con 30 puntos. Esta situación reafirma la intensa competencia por el último boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se ha vuelto más reñida que nunca. Sin embargo, Blooming no se queda atrás y vuelve a la lucha tras su triunfo sobre Independiente. La academia es tercera con 26 puntos.



Cabe recordar que el primer cupo de Libertadores ya fue asegurado por San Antonio de Bulo Bulo tras proclamarse campeón del torneo Apertura.



Aurora, Nacional y Oriente Petrolero en puestos de Copa Sudamericana



Universitario de Vinto es cuarto (25 puntos), pero tras proclamarse subcampeón del Apertura, ya aseguró su participación en la Copa Sudamericana. Aurora es quinto (24), seguido de Nacional Potosí (22) y Oriente Petrolero (22). Si el torneo terminara hoy mismo, los tres equipos mencionados anteriormente asegurarían su presencia en la Sudamericana.



Sin premios y descensos



Fuera de los puestos de clasificación aparecen 8 equipos que intentarán sumar la mayor cantidad de puntos en las siguientes jornadas. GV San José (21), Independiente (20), Real Tomayapo (19), Always Ready (17), Guabirá (16) y Wilstermann (16), tienen la necesidad de ganar sus próximos compromisos para acercarse a la zona de copas y alejarse del descenso.



En la zona roja hay dos equipos cruceños: Royal Pari y Real Santa Cruz. El primero está en el descenso indirecto con 15 unidades, mientras que el segundo, con tan solo 5 puntos, peligra su permanencia en la máxima categoría del fútbol nacional.