"Tata" Martino y Messi, un reencuentro de alta tensión en Qatar

Rosarinos ambos, su unión parecía perfecta. El técnico y el astro coincidieron en el Barcelona en el curso 2013-14, uno de los pocos años en los que Messi no terminó celebrando un título.

"Cuando Martino estaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días'", señaló el antiguo arquero en una entrevista con Vicente Del Bosque en El País en 2020.