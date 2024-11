TDD falló en contra y a favor de The Strongest

El Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha emitido fallos en dos demandas que involucran al club The Strongest, con resultados mixtos. En su resolución, el TDD declaró improbadas las impugnaciones presentadas por The Strongest contra Real Tomayapo y la de Guabirá sobre el cuadro atigrado.



En el primer caso, el club atigrado reclamó los tres puntos perdidos en un partido que finalizó 2-0 a favor de Real Tomayapo el 18 de agosto, alegando la mala habilitación del jugador Misael Cuéllar. Sin embargo, el TDD determinó que la impugnación era improcedente y que los puntos se mantendrían en favor de Tomayapo.



Por otro lado, Guabirá también presentó una impugnación contra The Strongest, solicitando la pérdida de tres puntos por la inclusión irregular de cinco jugadores extranjeros en el partido del 20 de octubre, donde el aurinegro ganó 1-0. El TDD desestimó este reclamo, argumentando que no se presentaron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones.



Ambos clubes tienen la opción de apelar estas decisiones ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). La dirigencia de The Strongest ha indicado que consultará con su comité jurídico antes de emitir un pronunciamiento oficial sobre el fallo.