¿Te imaginas anotar el gol de la victoria en un Mundial y no celebrarlo? La historia de Embolo, el suizo más camerunés

La fotografía del delantero quieto y sin festejar un gol mundialista dio vueltas al mundo. Breel Embolo anotó el gol de la victoria suiza a Camerún. ¿La razón para no festejar un gol de Mundial? Probablemente haber amargado a la familia, y más específicamente a su padre.

Sobre la relación con su padre y sus visitas a su originaria Camerún, el delantero mencionó que "ahí puedo desconectar, pero también pasarlo bien. Además, es importante para mí no olvidar las diferencias que existen entre los dos lugares”, señaló el suizo en el periódico Basellandschaftliche Zeitung. Con su padre, que vive en Camerún, se pone en contacto regularmente.

Incluso avisó en la previa del partido que no celebraría: "Si marco intentaré no celebrar. Pero el fútbol es un deporte de emociones. Si lo celebro no será contra mi país natal, sino porque quiero ganar".