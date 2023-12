Tebas recuerda que hay "que esperar la sentencia del tribunal español" sobre la Superliga

El TJUE remite "al tribunal español a que tome una decisión de si las normas que tiene la UEFA actualmente para autorizar competiciones cumple las normas de transparencia y no discriminación", afirmó Tebas a los medios.



"Habrá que esperar una sentencia del tribunal español, donde en mi opinión, la UEFA no va a tener ningún problema en demostrar lo que se le pide", insistió el presidente de la LaLiga durante el acto de toma de posesión del nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Uribes.



El TJUE consideró este jueves que las reglas de la UEFA relativas a la autorización de otros torneos como la Superliga europea eran contrarias al derecho de la competencia.



El TJUE, que se pronuncia sobre las reglas de la FIFA y de la UEFA en vigor en 2021, en el momento en el que se lanzó el procedimiento, estima que los poderes de esas dos organizaciones no han ido acompañados de "criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado", por lo que considera que "están abusando de su posición dominante".



- Reglas modificadas -

Precisa, sin embargo, que ello no significa que el proyecto de la Superliga "deba ser necesariamente autorizado", subrayando que se pronuncia de forma general sobre las reglas de la FIFA y la UEFA, y no sobre ese "proyecto específico".



Tebas, que afirmó que la UEFA modificó en 2022 sus reglas para autorizar competiciones, recordó que la decisión que tome el tribunal español "es recurrible en apelación y en casación al Tribunal Supremo" por lo que consideró que aún "le queda un recorrido de mínimo ocho años a la Superliga" antes de una hipotética puesta en marcha.



La decisión del TJUE tiene su origen en la petición de un juzgado de lo mercantil de Madrid para que la justicia europea determinara si la UEFA abusa de una "posición dominante" al pretender sancionar a los promotores de ese torneo, que acudieron a la justicia española.



"Sólo ha salido un club a apoyar a(l presidente del Real Madrid) Florentino (Pérez)", dijo Tebas en referencia al Barcelona.



- "Error estratégico del Real Madrid" -

"Van a montar el torneo bilateral, será un Barça-Madrid todas las semanas. Veremos los clubes que salen. Pero no se ha autorizado la Superliga, que es lo que se pretendía", concluyó.



Barcelona y Real Madrid son los dos últimos equipos que se mantienen en el proyecto, tras la salida de otra decena de clubes.



Tebas, que consideró que la Superliga "sería un fracaso económico a medio plazo", cree que el Real Madrid está en esta iniciativa por "un error estratégico profundo de cómo se debe luchar contra los clubes estados, o no luchar, sino cómo se puede competir contra la Premier League".



"Construyen esto para luchar y crear una competición en que los clubes puedan competir con los clubes de la Premier, pero el Real Madrid lo puede hacer perfectamente y lo estamos viendo en la Champions, que hay cuatro clubes españoles", explicó el presidente de LaLiga en una rueda de prensa en la tarde del jueves.



"En el ámbito del deporte en la élite no es solo muchísimos ingresos, hay otras circunstancias deportivas y también económicas que hacen que sea más competitivo", dijo Tebas, repitiendo que es "un error estratégico".