Técnicos del Liverpool y del Manchester United piden a los hinchas evitar cánticos ‘venenosos’ en los estadios

Los entrenadores del Liverpool y del Manchester United, Jürgen Klopp y Erik Ten Hag, hicieron un llamado este sábado a los aficionados para que renuncien a los cánticos que utilizan las tragedias que golpearon a ambos clubes, la víspera de su enfrentamiento de la 26ª fecha de la Premier League.



"Queremos ruido, queremos que el ambiente sea palpitante y la atmósfera eléctrica. Lo que no queremos es todo lo que va más allá de eso y sobre todo cánticos que no tienen lugar en el fútbol", explicó Klopp, citado en un comunicado conjunto.



La rivalidad entre los 'Reds' y los 'Reds Devils' es una de las más exacerbadas del fútbol inglés, y es frecuente que los aficionados hagan referencia a la catástrofe aérea de 1958 en Múnich que diezmó al equipo de Mánchester, o a la avalancha mortal de Hillsborough, en 1989, que costó la vida a 97 aficionados de los 'Reds'.



"A todos nos gusta la pasión de los aficionados cuando nuestros equipos se enfrentan, pero hay límites que no se pueden rebasar", explicó Ten Hang.



"Es inaceptable utilizar vidas perdidas -sea cual sea la tragedia en cuestión- para sumar puntos, y es tiempo de que eso cese", prosiguió el neerlandés.



Recientemente, durante el partido del Manchester United en Leeds, los aficionados visitantes confrontados a cánticos sobre Múnich y a aficionados abriendo los brazos para imitar un avión, replicaron coreando "Estambul, Estambul", en referencia a los dos aficionados de los 'Peacocks' apuñalados de muerte en Turquía, en el marco de una semifinal europea en el año 2000 contra el Galatasaray.