Telecel SA ofrece 48.650.000 dólares por 4 años de derechos de Tv del fútbol boliviano

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó este viernes que la empresa Telecel SA está dispuesta a pagar 48.650.000 dólares por cuatro años (2021-2024) a cargo de los derechos de televisión del balompié nacional (División Profesional y División Aficionados).

De ese modo la FBF cumplió con el proceso de recepción y apertura de los sobres de propuestas económicas que presentaron las empresas que se inscribieron para participar de la licitación.

Telecel SA hizo la mejor propuesta económica al incluir en su oferta la implementación del video arbitraje (VAR) en los campeonatos de la División Profesional.

No participó de este proceso de licitación Sports Tv Right, empresa que tenía contrato con la FBF hasta el año pasado. Su presidente, José Quiroga, explicó que no lo hicieron porque durante la gestión de César Salinas en la Federación, su empresa se había adjudicado los derechos televisivos (propuso $us 46.530.000) con total apego a la norma. Según el empresario, lo hecho por Fernando Costa, actual presidente federativo, y su comité ejecutivo es ilegal.

Entre tanto, la FBF informó que la documentación de Telecel SA pasará a la comisión calificadora para su revisión y ésta después la derivará al Comité Ejecutivo de la FBF para su análisis y aprobación.