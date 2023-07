Ten Hag quita la capitanía del Manchester United a Harry Maguire

A inicios de mes se rumoreó con esta posibilidad, siendo el motivo principal las escasas apariciones del internacional inglés desde la llegada del entrenador neerlandés al banquillo de Old Trafford.



El defensa central tan sólo fue titular en ocho partidos de Premier League, lo que también propició rumores sobre su futuro con los 'Red Devils'.



El propio jugador anunció en Twitter la pérdida del brazalete: "Después de conversaciones con el entrenador hoy, me ha informado que va a cambiar de capitán".



"Me explicó sus razones y pese a que estoy personalmente muy decepcionado, seguiré dando todo cada vez que me ponga esta camiseta", añadió el jugador de 30 años.



Bruno Fernandes ha sido el jugador que más a menudo ha llevado el brazalete durante las ausencias de Maguire la pasada temporada, y es el favorito para ser el nuevo capitán oficial.



Maguire ha disputado 170 partidos con el Manchester desde su fichaje desde el Leicester en 2019 por 93 millones de euros (105 millones de dólares).



La llegada del argentino Lisandro Martínez también ha limitado sus oportunidades en el once titular, y se ha llegado a vincular a Maguire con un posible traspaso al West Ham United.