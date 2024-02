Ten Hag sigue confiando en Antony pese a su escaso rendimiento

El entrenador neerlandés del Manchester United Erik ten Hag mostró de nuevo su confianza en Antony, pese a que el extremo brasileño sigue sin justificar con su rendimiento los más de 100 millones de dólares que el club inglés pagó al Ajax a mediados de 2022.



El habilidoso extremo brasileño no ha sido titular aún con el United en ninguno de los partidos de la Premier League que el equipo ha disputado en 2024, pero Ten Hag insiste en seguir confiando en el jugador de 24 años.



"Lo respaldé por mucho tiempo, porque sé que tiene grandes habilidades y puede ser imparable", declaró ante la prensa este martes, en la víspera del partido de octavos de final de la FA Cup contra el Nottingham Forest.



"Ningún defensor puede detenerlo, porque es uno de los jugadores más rápidos en los primeros diez metros", destacó el técnico neerlandés, que ya tuvo a sus órdenes a Antony en el Ajax.



Pese a todo, Ten Hag dio a entender que Antony seguirá siendo suplente en los próximos partidos: "Confío en que pueda rendir en el futuro. Es un jugador que tiene carácter y que va a dar pelea, pero ahora tiene que esperar su chance".



La FA Cup se presenta como la última oportunidad para el United de ganar un título esta temporada, en la que el histórico club de Mánchester está pasando por muchas dificultades: quedó fuera de Europa tras ser último en su grupo de la Champions y en la Premier League es 6º con 44 puntos, a ocho del cuarto clasificado (Aston Villa).



Para el duelo contra el Forest, Ten Hag podrá contar con otro brasileño, el mediocentro Casemiro, sustituido el pasado sábado en la derrota contra el Fulham (2-1) como consecuencia de un corte en la cabeza.



"Tuvo que salir porque estaba sangrando. No nos benefició el hecho de que no pudiera continuar el partido, pero va a estar disponible para mañana", explicó.