"Tenemos que imponer nuestra personalidad", dice Xavi

"Llegamos un poco menos en forma que el Real Madrid, pero cuando ruede la pelota no habrá favoritos. Hay que disfrutar. (Mañana) a dominar el juego, a imponer nuestra personalidad. Es el primer título de los cuatro que tenemos esta temporada", dijo Xavi.

El técnico azulgrana recupera a Pedri para el partido, pero aseguró que no condicionará su idea de juego.

"No depende de Pedri si jugaré o no con cuatro centrocampistas. Está al 100% y ya veremos los nombres" para el partido, dijo Xavi, antes de reiterar que "la idea no cambia, es robarle la pelota al Madrid y dominar, juguemos con tres o cuatro centrocampistas".