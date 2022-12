"Tenemos que limitar la influencia" en el juego de Lewandowski, advierte Deschamps

Antes del enfrentamiento de octavos de final contra Polonia el domingo (11:00 HB), el seleccionador francés Didier Deschamps advirtió del peligro del delantero Robert Lewandowski: "Tenemos que limitar su influencia" en el juego, reclamó en la conferencia de prensa oficial.



"Este equipo de Polonia defiende muy bien, le gusta defender, pero no hay que limitarle a eso. Es el juego ofensivo, es un equipo competitivo, con un núcleo de jugadores competitivo", explicó Deschamps.



"Hay que limitar su influencia" en el juego de Robert Lewandowski. "Cuantos menos balones le lleguen, menos peligroso será. Es un jugador inteligente, con una habilidad técnica, que utiliza muy bien su cuerpo. Cualquier balón puede ser peligroso con él", advirtió.



Tras una primera fase en la que Francia logró la clasificación después de vencer a Australia (4-1) y Dinamarca (2-1) y perdió el último partido contra Túnez (1-0) con un equipo 'B', Deschamps aseguró que "ahora comienza otra competición".



"No quiero añadir presión a nuestra tranquilidad, pero hay una plaza de cuartos en juego. El nivel de dificultad aumenta. Las exigencias deben ser aún mayores", insistió.



El capitán Hugo Lloris aseguró por su parte que "el equipo es consciente del evento, de entrar en una nueva fase de la competición, en la que si vences te ganas el derecho a seguir y si pierdes te vuelves a casa".



El arquero no se limitó a destacar a Lewandowski, "uno de los mejores '9' del mundo desde hace años", sino que también alabó al portero Wojciech Szczesny, quien "está realizando un torneo magnífico y si Polonia está en octavos de final se lo debe a su guardameta".



Pese al favoritismo de Francia, Lloris recordó lo ocurrido el año pasado en la Eurocopa, cuando los 'Bleus' quedaron eliminados en octavos tras perder contra Suiza en los penales. "Muchas veces nos decimos que no hay que relajarse sea cual sea el escenario (...) y si tenemos la oportunidad, hay que 'matar' el partido".