Terrazas interrumpe su preparación con la Verde para gestionar su visa a Argelia

El jueves, la selección boliviana, concentrada en La Paz para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre, recibió la sorpresiva noticia de que Adalid Terrazas debía abandonar la concentración de manera temporal para trasladarse a Argentina y tramitar su visa de ingreso a Argelia, donde continuará su carrera profesional, tras llegar a un acuerdo con la Unión Sportive de la Medina (USM).



Terrazas, quien no participó en la sesión de entrenamiento de la fecha, tampoco lo hará en las del viernes y sábado, ya que se estima que retorne al país el domingo.



El USM solicitó que Terrazas cumpla con los trámites migratorios en Buenos Aires, aprovechando que estos días no corresponden a la fecha FIFA. Esta noticia ha generado algunas repercusiones en el entorno de la Verde, especialmente en el cuerpo técnico encabezado por Óscar Villegas, quien deberá definir si lo toma en cuenta para el partido frente a Venezuela, programado para el jueves 5 de septiembre a las 16:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio, de la ciudad de El Alto..



Terrazas, quien ya vistió los colores de Sport Boys Warnes, Palmaflor y Always Ready, llegó a un acuerdo con el USM para firmar un contrato hasta la temporada 2027.