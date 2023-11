The Strongest, a un punto de coronarse campeón

Este domingo tendrá la gran oportunidad de poner fin a esa sequía de casi 7 años, pues la última vez que el Tigre se coronó campeón fue aquel recordado 24 de diciembre del 2016, cuando derrotó 2-1 a Bolívar en un duelo de infarto.



Desde entonces, el aurinegro ha cosechado 9 subcampeonatos.



Sin embargo, esa mala racha se podrá romper cuando reciba a Always Ready. Este duelo será una auténtica final y está programado para las 17:30 en el estadio Hernando Siles de La Paz.



Un empate le bastará al conjunto paceño para adueñarse de la máxima corona del fútbol boliviano. Sin embargo, en frente tendrá a su principal escolta que buscará arruinarle la fiesta.



Always Ready es segundo de la liga con 53 unidades, siete menos que The Strongest (60). El margen de error para el equipo de Óscar Villegas se redujo al mínimo y deberá ganar los tres partidos restantes, y aguardar que The Strongest pierda todos, algo que parece muy difícil pero no imposible.