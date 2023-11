The Strongest acaricia el título: mirá qué necesita el atigrado para ser campeón

The Strongest está a muy poco de romper una sequía importante. Hace siete años que no puede salir campeón, desinflándose en los momentos finales, o como sucedió en 2022, que se le anuló el torneo cuando este era líder del mismo.



The Strongest puede salir campeón ante Vaca Díez, siempre y cuando Always Ready pierda ante Royal Pari en El Alto.

Si bien no es tan factible una derrota o empate millonario ante el cruceño, el camino parece totalmente allanado para que el Tigre pueda gritar "campeón".

En caso de que Always Ready derrote a Royal Pari, todo se reducirá a la siguiente fecha. Es allí donde el cuadro alteño tendrá que visitar a The Strongest por la fecha 32, en una 'final' liguera.



¿Qué rivales se le vienen al Tigre?

- Vaca Díez (V)

- Always Ready (L)

- Wilstermann (V)

- Nacional Potosí (L)

¿Qué rivales se le vienen a Always?

- Royal Pari (L)

- The Strongest (V)

- Oriente Petrolero (L)

- Blooming (V)



En cualquiera de estos partidos, si The Strongest gana y Always pierde con sus rivales de turno, el cuadro de Achumani será campeón de la Liga boliviana 2023. El título llama a la puerta.

