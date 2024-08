The Strongest busca redención: Rescalvo optimista pese a la goleada en Montevideo

The Strongest sufrió una dura goleada por 4-0 ante Peñarol en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Tras el encuentro, Juan Rescalvo, asistente técnico del equipo atigrado, en rueda de prensa analizó la derrota estrepitosa y los errores a corregir de cara al partido de vuelta, que se disputará la próxima semana en La Paz.



Rescalvo comenzó reconociendo la superioridad del equipo uruguayo, especialmente en el primer tiempo. "Hubo una clara superioridad de Peñarol, sobre todo en la primera mitad, donde no pudimos manejar el partido como esperábamos", admitió. A pesar de la abultada derrota, se mostró optimista sobre la capacidad del Tigre para revertir el abultado resultado en el partido de vuelta en La Paz.



Rescalvo también destacó la importancia de aprender de los errores. "No ha sido un buen partido y hay que pasar la página y ver qué hicimos mal. Lo que ahora parece improbable, debemos hacerlo posible en casa, con nuestra gente y en nuestro entorno. Vamos a hacer todo lo posible para igualar y superar la eliminatoria", afirmó. Su mensaje fue claro: no se rendirán y lucharán hasta el final.



Además, Rescalvo se refirió a la presión que enfrenta el equipo tras esta derrota. "Sabemos que la hinchada espera mucho de nosotros, y nosotros también tenemos altas expectativas. La clave será mantener la calma y la confianza en nuestras capacidades", comentó. Este enfoque es fundamental para que los atigrados no se desanimen y mejoren su rendimiento.



Con la mirada puesta en el desquite con Peñarol, Rescalvo aseguró que el equipo se preparará con determinación. "Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para dar vuelta el marcador. Somos capaces de hacerlo y tenemos la confianza de que podemos lograrlo", concluyó.



El partido de vuelta, programado para el miércoles 21 de agosto a las 18:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz, será crucial para las aspiraciones de The Strongest. Está obligado a marcar cuatro goles para igualar la serie y forzar los penales, o vencer por cinco goles de diferencia para avanzar a cuartos de final.