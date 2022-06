The Strongest derrota a Palmaflor (1-2) y se instala en la final del Apertura

Escucha esta nota aquí

The Strongest clasificó a la final del torneo Apertura. El Tigre superó este miércoles en el estadio Félix Capriles de Cochabamba a Palmaflor por 1-2, el mismo resultado que consiguió en casa en el duelo de ida de las semifinales.

Enrique Triverio (52’) y Rodrigo Amaral (81’) de penal hicieron los goles atigrados, mientras que Igor Soares, también de penal, marcó para el cuadro cochabambino.

Fue un partido complicado para el equipo paceño, que en la previa era el favorito para asegurar el boleto a la final.

La propuesta ofensiva de Palmaflor fue importante pese a que perdió a los 12 minutos al francés Jean Behabeck por lesión.

La tarea de Wesley Da Silva en el ataque le ocasionó muchas dificultades a la zaga atigrada. Lo sufrió a los 26 minutos, cuando Adrián Jusino salvó de la línea tras un débil remate del zaguero Joaquín Lencinas.

The Strongest mostró sus garras en el segundo tiempo, especialmente cuando Enrique Triverio tuvo mejor compañía en la ofensiva con Rodrigo Amaral.

Triverio abrió el marcador a los 52 minutos en una periodo en el que Palmaflor amenazaba con dar el primer golpe.

Aun en desventaja, el local insistió hasta que metió a la visita bajo su arco. Pasó a los 55 minutos con el tiro libre al travesaño de Adalid Terrazas y la falta penal que le cometió Jusino a Wesley Da Silva a los 59’ y que Igor Soares se encargó de establecer el empate.

El Tigre aceleró en el tramo final del segundo tiempo y esto le permitió poner en aprietos a los cochabambinos, que jamás bajaron los brazos en su intento de lograr un resultado positivo para definir la clasificación mediante la ejecución de penales.

A los 68 minutos, Triverio comandó un gran contragolpe aurinegro, que Amaral no pudo culminar de la mejor manera cuando quedó cara a cara con el arquero Gustavo Salvatierra.

Triverio fue vital en los últimos minutos, aunque su socio en el ataque, Amaral, fue el que le cedió un preciso pase a los 80’, que terminó en penal ante la falta de Salvatierra.

Esta vez, Amaral le pidió el balón a su compañero de rol en el once aurinegro. No falló y con el gol del uruguayo ganó The Strongest, que el próximo domingo jugará la final con el ganador del duelo entre Bolívar y Blooming.