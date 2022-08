The Strongest derrotó (2-0) a Wilstermann y es nuevo líder del torneo Clausura

The Strongest es el nuevo líder del torneo Clausura de la División Profesional del fútbol boliviano. La noche de este miércoles derrotó a Wilstermann por 2-0, en partido reprogramado de la segunda fecha, que se jugó en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por el argentino Claudio BIaggio llega a 18 puntos y desplaza al segundo lugar a Always Ready que tiene 16 unidades, mientras que los aviadores se estancan en el décimo lugar con 10 puntos.

Los defensores Maxi Ortiz y Francisco Rodríguez no pudieron ganar a Triverio en el cabezazo y el argentino aprovechó para decretar el 1-0. El arquero Arnaldo Giménez logró tocar la pelota, pero no pudo evitar el gol de The Strongest.