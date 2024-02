The Strongest derrotó a Always Ready en amistoso

The Strongest y Always Ready protagonizaron un partido amistoso este lunes en el estadio Rafael Mendoza del Complejo de Achumani. ​

Por su parte, Always Ready formó con Alaín Baroja; Enrique Taborga, Marcelo Suárez, Luis Caicedo, Héctor Cuéllar en defensa; Darlison Rodríguez, José Carabalí, Julio Herrera, Robson Dos Santos en el mediocampo; Dorny Romero y Wesley Da Silva en el ataque.



Una vez finalizado el encuentro, Daniel Rojas, volante del aurinegro, aseguró que el equipo está respondiendo a las exigencias del entrenador.



“Estamos muy bien. Gracias a Dios pudimos ganar para estar con los ánimos más altos antes del inicio del torneo. Me siento tranquilo, pero debemos mejorar aún más”.



Finalmente, Óscar Villegas, director técnico de Always, dejó sus sensaciones tras la conclusión del amistoso.



“Todo es positivo en los partidos de entrenamiento. Llegamos mucho al arco rival, tenemos algunos detalles por corregir, tuvimos una mala salida y tenemos que estar más seguros”.