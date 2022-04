The Strongest empató de local con un dominio improductivo ante Libertad (1-1)

Escucha esta nota aquí

The Strongest no pudo quedarse este jueves con los tres puntos en su primer partido del grupo B de la Copa Libertadores. Hizo de todo para merecer la victoria ante Libertad de Paraguay, pero no tuvo lucidez de cara al arco rival.

El partido terminó empatado a un gol por lado (1-1), premio para el cuadro paraguayo, que fue una muralla en la zaga.

A los 10 minutos abrió el marcador Enrique Triverio. El atacante argentino aprovechó un error de la zaga paraguaya para quedarse con el balón, burlar al portero Martín Silva y definir a placer.

Fortuna para el Tigre, que tuvo un buen comienzo, aunque cuatro minutos más tarde se dio el empate para la visita con el gol de volante Bautista Merlini, quien de cabeza, tras centro del atacante Lorenzo Melgarejo, puso las cosas como al principio.

El resto de la primera etapa no tuvo trascendencia, dado que Libertad apostó a no desordenarse en defensa y a darle un buen destino a la pelota cuando logró recuperarla.

The Strongest manejó el partido, pero sin profundidad. Buscó permanentemente las puntas, donde Gabriel Esparza y Henry Vaca intentaron el desequilibrio, sin embargo fue difícil porque el rival se cerró bien.

En el complemento pasó lo mismo, aunque en este periodo el dominio del equipo paceño fue más vehemente.

La labor en el medio de Luciano Ursino y Fernando Saucedo fue importante porque se encargaron de hacer circular la pelota en ataque para que los atacantes tengan espacio sobre la portería paraguaya.

La brega aurinegra fue improductiva pese a que probó en varias ocasiones con remates de media distancia a Martín Silva, que al igual que sus compañeros de zaga estuvo atento a todos los balones.

Cristian Díaz arriesgó en la recta final con el ingreso de Jaime Arrascaita y Jair Reinoso. El ataque necesitaba gente fresca para insistir en conseguir el gol de la victoria.

La decisión fue buena y oportuna porque The Strongest jamás claudicó ante un rival que tampoco cambió el libreto más allá de pasarla mal casi toda la segunda parte.

Liberad se aferró al quedarse con el empate. Lo logró, aunque casi al cierre del partido, un cabezazo de Reinoso terminó en el travesaño.