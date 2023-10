The Strongest está a cuatro victorias de ser campeón

The Strongest está a muy poco de romper una sequía importante. Hace siete años que no puede salir campeón, desinflándose en los momentos finales o sufriendo algunos imprevistos, como sucedió en 2022, que se le anuló el torneo cuando este era líder del mismo.



En la fecha 28 de la Liga, The Strongest sumó de a tres en un polémico partido ante Blooming. Ganar unidades en condición de local siempre es positivo, especialmente cuando los perseguidores se tenían que enfrentar (Bolívar y Nacional).



Con la victoria del celeste sobre el potosino, la Academia se quedó como único perseguidor del cuadro de Achumani.



A falta de seis fechas (The Strongest debe jugar una extra que estaba reprogramada) ¿Qué rivales se le vienen?