The Strongest fue goleado por Gremio (4-0) aunque igual ya está clasificado

The Strongest terminó goleado por Gremio de Porto Alegre (4-0) y ya no depende de sí mismo para terminar como primero del grupo C de la Copa Libertadores. De todas formas, con 10 puntos en seis partidos, igual ya está clasificado y el equipo que lo acompañará es Huachipato (8) o el mismo Gremio (6) al que de todas formas le faltan dos partidos.