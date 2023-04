The Strongest ganó (2-0) sin mucho esfuerzo a Palmaflor

The Strongest pasó a comandar provisionalmente el grupo B de la Copa de la División Profesional, luego de vencer la noche de este martes a Palmaflor por 2-0. El partido de la segunda fecha se disputó en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Algo que no pasó desapercibido es que el cotejo se comenzó a jugar sin el VAR, debido a que algunos equipos que fueron utilizados unas horas antes en el partido Always Ready-Blooming, en el Alto, no fueron trasladados a tiempo al estadio Hernando Siles. Recién a pocos minutos del final del primer tiempo se contó con el VAR.