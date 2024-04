The Strongest tiene todo listo para su debut en la Copa Libertadores 2024. El equipo atigrado recibirá este martes (20:00 HB) al Gremio de Porto Alegre en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C, que se llevará a cabo en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

El director técnico argentino Pablo Lavallén tiene todo su plantel a disposición para este encuentro, por ello, ha optado en mandar al terreno de juego a sus mejores armas. Al no tener lesionados el XI aurinegro no cambiará mucho en relación a los últimos partidos de liga.



Sin embargo, la falta de competencia preocupa en el entorno atigrado, dado que no juega desde 13 de marzo, cuando perdió 2-0 ante Real Tomayapo por la sexta fecha del torneo Apertrura. Luego vino el párate por fecha FIFA y sufrió la reprogramación de su partido frente a Real Santa Cruz.



En la vereda de enfrente aparece un histórico brasileño: Gremio de Porto Alegre, que llegó a Bolivia el lunes con una formación alternativa, dejando la mayoría de sus habituales titulares fuera de la convocatoria. El entrenador Renato Portaluppi optó por darle confianza a aquellos jugadores que no vienen sumando muchos minutos.



En su última presentación, el Gremio empató 0-0 ante el Juventude en la final de ida del Campeonato Gaúcho. La revancha se jugará este sábado y Portluppi prefiere guardar a sus mejores jugadores para este duelo.



The Strongest - Gremio: posibles alineaciones