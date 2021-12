The Strongest, Independiente y Always Ready quieren dar la vuelta olímpica este domingo

Escucha esta nota aquí

El torneo Único de la División Profesional puede tener campeón este domingo. Los aspirantes al título son The Strongest (63 puntos), Independiente (62) y Always Ready (61), en este orden. Los tres jugarán fuera de casa y los horarios fueron unificados para las 15:00.

El Tigre visitará a Real Santa Cruz en el estadio del club albo. El equipo paceño debe ganar para dar la vuelta olímpica sin depender de otros resultado. Si empata o pierde tendrá que esperar qué pasa en los otros dos partidos.

Solo un triunfo del cuadro atigrado hará que los otros resultados no importen para la definición del título, pero si no gana, tanto Independiente como Always Ready tendrán chance de llevarse el título.

A Independiente le puede servir el empate o la victoria en su visita a Guabirá, en el estadio Gilberto Parada de Montero, siempre y cuando el Tigre no gane en Santa Cruz y lo mismo pasa con Always Ready, que será visitante contra Aurora, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.

Lo que está claro es que no habrá triple empate en el primer puesto, pero puede darse un empate en puntos entre dos equipos en la cima, que puede ser The Strongest con Independiente, o The Strongest con Always Ready, lo que obligaría a un partido extra en cancha neutral.

No se puede dar empate en el primer puesto entre Independiente y Always Ready.

FECHA 30

Domingo 12 de diciembre

Real Santa Cruz 15:00 The Strongest

Guabirá 15:00 Independiente

Aurora 15:00 Always Ready Lea también Fútbol Argentino Juniors y Destroyers van por el título de la Primera A de la ACF Eliminaron en semifinales a Cooper y a 24 de Septiembre. La final y el partido por el tercer puesto se jugarán el miércoles

Lea también Multideportivo Hugo Dellien es finalista en el Challenger de Florianópolis El boliviano derrotó en semifinales del torneo brasileño al argentino Genaro Alberto Olivieri por 6-4, 2-6 y 6-3

​