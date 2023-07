The Strongest le arañó el empate 1-1 a Guabirá sobre el final

Primer punto para Fomrosinho al mando de The Strongest. El cuadro paceño fue ligeramente superior a Guabirá, pero el Rojo montereño había tenido las chances más claras. Santiago Echeverría anotó para el azucarero, y Gabriel Sotomayor empató en los minutos finales del encuentro.

The Strongest aguantó en un inicio. Se plantó con dos líneas de cuatro, y mantuvo al equipo compacto durante los primeros minutos de partido. Tanto para atacar como para defender, el atigrado no quería tener al equipo muy alargado en el campo de juego. El partido era parejo por la resistencia de The Strongest y la poca variante del montereño.