The Strongest llega a la última fecha con ventaja

La ventaja es mínima, pero ventaja al fin. The Strongest está a un paso de conquistar el título número 16 de su historia en el fútbol boliviano.



Pero no solo tiene a favor la diferencia de puntos, uno sobre Independiente y dos sobre Always Ready, también cuenta con una enorme superioridad en conquistas, lleva quince hasta la fecha contra uno de los de la banda roja y ninguno de los chuquisaqueños.

En este caso la experiencia puede ser considerada un plus a la hora de definir campeonatos, aunque los tres equipos que postulan al título cuentan con jugadores experimentados.

También mucho tendrá que ver a qué equipos tendrán enfrente, porque rivalizarán con adversarios que ya tienen resuelta su suerte en la temporada y podrían alinear equipos alternativos, mermando considerablemente su potencial.

Serán visitantes en la última fecha del torneo Único. En eso nadie saca ventaja.

Real Santa Cruz, adversario de The Strongest, quedó sin posibilidades de clasificar a un torneo internacional, lo mismo que Aurora, rival de Always Ready, en tanto que Guabirá recibirá a Independiente con la tranquilidad de haber asegurado en la anterior fecha su lugar en la Copa Sudamericana.

A priori, Guabirá aparece como el rival más complicado por la campaña realizada (ocupa el séptimo lugar) y por presente, en la fecha pasada derrotó de visitante a Real Potosí 3-1.

Real Santa Cruz y Aurora cumplieron irregular campaña, ocupan el undécimo y duodécimo lugar, respectivamente, y vienen de perder ante Oriente Petrolero y Atlético Palmaflor.

The Strongest también puede sacar ventaja por el hecho de que Real Santa Cruz se quedó sin dos de sus principales jugadores para el partido final. No contará con el arquero argentino Carlos Emanuel Franco y el atacante dominicano Edarlyn Reyes, goleador del cuadro blanco y uno de los futbolistas más destacados del campeonato.

Reyes incluso abandonó el país porque no continuará su carrera en el plantel albo.

Guabirá no anunció qué equipo presentará en la próxima fecha ante Independiente, pero es probable que despida la temporada con la base que utilizó todo el año.

Asimismo, tampoco se conoce la formación que Aurora tiene a disposición para recibir a Always Ready en el Félix Capriles.

The Strongest será campeón en caso de que se den los mismos resultados en los tres partidos, en cambio Independiente y Always Ready necesitan que el atigrado no gane para aspirar al título con una victoria.

En el caso de Always Ready también depende de la suerte de Independiente. Está obligado a ganar y a esperar los resultados de paceños y chuquisaqueños.

Independiente puede quedarse con el título si logra la victoria en Montero y el Tigre empata o pierde con Real Santa Cruz.

También existe la posibilidad de un partido extra entre The Strongest con Independiente o Always Ready. En ese caso, se disputará un partido en campo neutral.

También puede darse un empate en segundo puesto, si sucediera ello, se aplicará la diferencia de goles para ver quién clasifica como Bolivia 2.





