The Strongest mete presión a Bolívar: venció 3-2 a GV San José

The Strongest terminó ganándole 3-2 a GV San José en un encuentro que se jugó en dos días en el estadio Hernando Siles de La Paz, correspondiente a la fecha 21 del torneo Clausura. El martes en la noche, el partido se puso en marcha bajo una intensa lluvia y el Tigre encontró rápidamente la apertura del marcador gracias a un tanto de Jeyson Chura (1’). Nuevamente, Chura volvió a aparecer a los 26’ para decretar el 2-0. Sin embargo, antes de que finalice la primera mitad, Javier Sanguinetti se encargó de decretar el descuento (2-1) a través del punto penal.



Con el 2-1 a favor del local, se fueron al descanso, pero la etapa complementaria quedó pendiente para este miércoles luego de una reunión entre el árbitro Bladimir Rueda, sus asistentes, los capitanes de ambos equipos, Saúl Torres (GV San José) y Guillermo Viscarra (The Strongest), además del delegado del partido, Dorian Montero.

Montero explicó que el encuentro debía continuar la mañana del miércoles porque, en horas de la tarde, los equipos del VAR serán utilizados para el partido entre Always Ready y Bolívar en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto.



Fue así como estos equipos volvieron a citarse en el Siles. Los segundos 45 minutos arrancaron a las 09:00 bajo un cielo totalmente despejado y una cancha en óptimas condiciones. El marcador se encontraba 2-1 a favor del Tigre y fue la visita quien tomó la iniciativa y salió con todo en busca del empate.



Javier Sanguinetti fue uno de los hombres más movedizos en la ofensiva santa, que no tardó en inquietar el pórtico de Viscarra. En tan solo 26 segundos, el volante argentino sacó un potente remate que obligó al guardameta aurinegro a esforzarse para evitar la caída de su arco.



GV San José era superior y acorraló al Tigre contra su área; los orureños hicieron mucho daño por las bandas, pero les faltó un poco de puntería en los últimos metros. Por su parte, el local atinaba a defenderse y a salir en contragolpe.



Las primeras aproximaciones del Tigre se dieron gracias a los espacios que dejó San José en su afán de lanzarse con todo al ataque. Sebastián Guerrero, Enrique Triverio y Jeyson Chura fueron los hombres más desequilibrantes para el equipo de Rescalvo. La más clara la tuvo Guerrero a los 65’, pero falló en un mano a mano que fue bien resuelto por el arquero Rodrigo Banegas.



El tiempo fue avanzando y a GV San José se le hacía complicado encontrar la llave del gol; y en esa desesperación dejó desprotegida su última línea, algo que fue bien aprovechado por el Tigre.



Rescalvo ordenó el ingreso de Gabriel Sotomayor, quien terminaría siendo importante, dado que a los 89’ aprovechó los espacios en campo contrario para marcar el 3-1 con pierna derecha y darle tranquilidad al equipo local.



El juez decidió adicionar cuatro minutos y cuando parecía que no habría tiempo para más emociones cayó el descuento de GV San José (3-2), a través de Víctor Hugo Melgar, que mandó el balón al fondo de las redes con un cabezazo. Inmediatamente se convalidó este gol; Bladimir Rueda ordenó el final del partido.



Con este resultado, The Strongest mete presión al líder Bolívar, que deberá jugar esta tarde ante Always Ready en El Alto (16:00). Los atigrados se consolidan en el segundo lugar del Clausura con 36 unidades, a cinco de su clásico rival (41). Por su parte, GV San José se estancó en la tercera colocación con 31.