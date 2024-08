The Strongest no pudo golear a Peñarol y quedó eliminado de la Copa Libertadores

The Strongest está fuera de la Copa Libertadores 2024. La noche de este miércoles, el equipo boliviano derrotó a Peñarol por 1-0, en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero ese marcador no le alcanzó para remontar el 4-0 sufrido en Montevideo, Uruguay, la semana pasada. El partido se disputó en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

De a poco, los de Achumani se fueron apoderando de la pelota y comenzaron a llegar con más frecuencia al arco rival. El panameño Abdiel Ayarza (22’), estuvo a punto de batir el arco de Peñarol con un remate de madia vuelta, pero el guardameta Aguerre nuevamente estuvo impecable para decir no al gol atigrado.

En esa acción, si era gol, era por virtud de Ayarza, pero siete minutos después, el panameño se comió un gol cantado, cuando recibió la pelota en el segundo palo y no supo conectar el remate, que terminó siendo un regalo para Aguerre, cuando la hinchada del Tigre ya gritaba el gol.

El primero de The Strongest parecía estar madurando. Enrique Triverio (32’) también tuvo su oportunidad . El argentino ganó en un centro a los defensores y al arquero, pero su cabezazo se fue cerca del travesaño.

Triverio sacó un remate a media altura y al centro del arco, mientras el arquero Aguerre había elegido su palo izquierdo. The Strongest ganaba por 1-0 con ese gol de penal.

En un pasaje del partido, The Strongets cambió de fórmula y como resultado el balón terminó pegando en el palo luego de la intervención de Bruno Miranda (74’), que había ingresado 15 minutos antes en lugar de Joel Amoroso.

Los minutos pasaban y la ilusión de los atigrados parecía apagarse con el pasar del tiempo y no era para menos, porque el rival también hacía su trabajo jugando al contragolpe y tratando de tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible.

Al final, The Strongest no pudo anotar más goles, ganó por la mínima diferencia, que no alcanzó para seguir con vida en la Copa Libertadores 2024.