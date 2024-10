The Strongest obligado a no fallar ante Universitario

The Strongest no tiene margen de error este sábado cuando visite a FC Universitario en el estadio Félix Capriles de Cochabamba por la fecha 20 del torneo Clausura de la División Profesional. El conjunto dirigido por Ismael Rescalvo está obligado a hacerse de los tres puntos para no perderle la pisada al líder Bolívar.



The Strongest lleva cuatro partidos sin conocer triunfos: tres empates y una derrota, ya que la última vez que sumó de a tres fue el 14 de septiembre, cuando venció 3-0 a San Antonio de Bulo Bulo como visitante. Desde entonces, el Tigre ha entrado en un mar de dudas, mostrando un rendimiento colectivo deficitario.



En la tabla del Clausura son terceros con 30 puntos, siguiendo muy de lejos a Bolívar, que tiene 40. En la acumulada ocurre lo mismo, dado que suma 46, también a diez unidades de su clásico rival (56). El panorama parece complicado, más aún sabiendo que la lucha entre The Strongest y Bolívar se centra únicamente en la obtención del último boleto para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025; los celestes parecen tener todo bajo control.



Sin embargo, The Strongest deberá ponerse al día con dos partidos reprogramados, ambos en La Paz: primero frente a Wilstermann y luego ante Oriente. Aún no hay fecha para estos compromisos.



Los jugadores del cuadro de Achumani son conscientes de que no pueden fallar en la capital valluna, ya que un resultado que no sea una victoria los dejará al borde del abismo en la lucha con Bolívar.



“Será un partido difícil, pero The Strongest siempre ha hecho buenos partidos en Cochabamba y esta vez no será diferente. Sabemos que ya no podemos regalar más puntos. Hay que hacer las cosas bien”, indicó Ramiro Ramallo, delantero del Tigre.



“No podemos ceder más; el puntero está ganando y nosotros queremos salir de esta situación. Con la unidad de todos podemos sacar adelante este partido. Es ir a ganar”, añadió.



Del otro lado aparece Universitario, con una campaña irregular en el Clausura, a diferencia de lo que mostró en el Apertura, donde obtuvo el subcampeonato, asegurando así su participación en la Copa Sudamericana 2025 como Bolivia 1.



La misión de los cochabambinos es retomar la regularidad que los caracterizó e intentar mejorar su premio internacional.



Las acciones de este encuentro serán dirigidas por el chuquisaqueño Edson Canedo, quien será asistido desde las bandas por sus coterráneos Edward Saavedra y Sergio Castillo. El cuarto juez será Edgar Zambrana, mientras que el VAR estará monitoreado por Santiago Silva y el AVAR por Richard Orellana.