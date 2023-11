The Strongest remontó en Cochabamba y venció por 2-1 a Wilstermann

El pitido inicial marcó el comienzo de un duelo intenso, con ambos conjuntos buscando imponer su juego desde el primer minuto. Las gradas retumbaban con los cánticos de los hinchas, creando un ambiente eléctrico que prometía una noche inolvidable.



La sorpresa llegó al minuto 23 cuando Alejandro Chumacero, exjugador de The Strongest, rompió el cero en el marcador. Aprovechando una mala salida de Castillo, Chumacero se filtró hábilmente y, frente al arquero, definió con maestría al ángulo derecho. Un disparo imparable que desató la euforia en la hinchada local.



El ímpetu de Wilstermann no menguó, y las oportunidades seguían llegando. Sin embargo, la solidez defensiva de The Strongest evitó que el marcador se ampliara en la primera mitad. El Tigre, por su parte, no se quedó atrás y buscó incansablemente la igualdad.



El segundo tiempo trajo consigo un giro en la trama. Al minuto 54, el árbitro señaló penal a favor de The Strongest. Robson Dos Santos derribó dentro del área a José Flores, desatando la polémica en el estadio. La decisión, sin embargo, fue clara y el Tigre tenía la oportunidad de nivelar el marcador desde los doce pasos.



Eugenio Isnaldo fue el encargado de tomar la responsabilidad. Frente al arquero Pipo Giménez, el atigrado no titubeó y definió con frialdad, estableciendo el empate 1-1 en el minuto 57.