The Strongest-San José (2-0): El Tigre acaricia el título con su victoria en Oruro

En un monólogo de partido, The Strongest se impuso por 2-0 a un San José que en ningún momento logró inquietarlo. Rudy Cardozo (29') y Jair Reinoso (78') marcaron los goles de la victoria, que le permite al cuadro atigrado treparse a la punta a falta de una sola fecha para que concluya el torneo.

A pesar de la marcada superioridad, el Tigre recién pudo sentenciar el partido en la recta final. El portero Nova, con sus esforzadas intervenciones, fue de lo mejor que mostró el equipo orureño, que concluirá su calvario en este torneo enfrentando a Wilsterman el domingo 12 de diciembre.

En se mismo día, The The Strongest se jugará el campeonato de visitante ante Real Santa Cruz. Una victoria le asegura el trofeo, mientras que si empata o pierde dependerá de los resultados que obtengan Independiente y Always Ready que le siguen los pasos.