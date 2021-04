The Strongest se aplazó de local frente a Boca Juniors y perdió por 0-1

Escucha esta nota aquí

The Strongest no pudo tener peor debut en la Copa Libertadores. Jugó mal y perdió por 0-1 ante Boca Juniors de Argentina, en partido de la primera fecha por el grupo C, que se disputó en el estadio Hernando Siles, que no acogió público como medida de prevención en la lucha contra el coronavirus implementada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conembol).

La apertura del marcador llegó de manera tempranera con un golazo de Sebastián Villa para los Xeneizes, a los 6 minutos. El colombiano recibió un pase por el sector izquierdo, ingresó al área y con un enganche se sacó la marca de dos defensores (Fernando Martelli y Jesús Sagredo) para fusilar de zurda al arquero Daniel Vaca.

En el Tigre recibieron como un baldazo de agua fría ese tanto de Villa. Hasta entonces lo único que había hecho el cuadro boliviano era un remate de larga distancia de Raúl Castro, que se fue por sobre el travesaño, a los 4’.

A los 19’, el mismo mediocampista Castro volvió a rematar de lejos y esta vez la pelota se fue cerca del palo izquierdo del arco defendido por el guardameta Agustín Rossi. Ramiro Vaca hizo algo similar, a los 36’, con remate de larga distancia y con la pelota sin destino de arco. Los dirigidos por Alberto Illanes no tenían afinada la puntería.

Fue un primer tiempo monótono, sin llegadas de peligro de gol en ambos arcos. La única que tuvo Boca supo convertir y The Strongest no creo ninguna oportunidad de gol y eso que su rival llegó a este cotejo con 11 ausencias importantes.

Su principal figura Carlos Tevez se quedó en su país por decisión técnica y el arquero Esteban Andrada tampoco viajó a Bolivia por sospecha de coronavirus. Jorman Campuzano, Marcos Rojo, Carlos Zambrano y Edwin Cardona están afectados de Covid-19.

Además, el delantero Mauro Zárate quedó descartado para el choque contra el cuadro atigrado debido a una lesión que sufrió contra Atlético Tucumán por el torneo local, el sábado; también no jugaron por lesión Cristian Pavón, Diego González y Eduardo Salvio; mientras que el colombiano Franck Fabra se encuentra suspendido.

En el segundo tiempo, por poco madruga otra vez el conjunto argentino con Villa de protagonista. A los 47’, escapó por la izquierda y su remate de derecha se fue cerca del poste izquierdo defendido por el Tigre. Un minuto después, el colombiano encaró solo a Daniel Vaca, intentó hacerle un sobrerito, pero esta vez el duelo lo ganó el arquero boliviano.

El equipo dirigido técnicamente por Miguel Ángel Russo estaba más cerca del segundo que The Strongest del empate, porque los locales no tenían argumentos para generar situaciones de gol. Claro ejemplo lo que pasó a los 53 minutos cuando Castro ensayó otro remate de primera desde fuera del área que se fue a las nubes.

Un fútbol lento y con pésimo trabajo en la zona ofensiva el cuadro atigrado parecía bajar los brazos ante un conjunto Xeneize que jugaba con mucha astucia, cuidando las energías, pero sin renunciar a los contragolpes.

No es un dato menor que The Strongest no haya creado ni una sola oportunidad clara de gol, ya que los remates de larga distancia nunca fueron al arco y los centros se fueron desviados o logró despejar la defensa visitante.

Hasta que llegó el pitazo final del árbitro colombiano Jhon Alexander Ospina Londoño, que tuvo problemas para dirigir este encuentro.

Boca sumó su triunfo número 160 en la historia de la Copa Libertadores, mientras que The Strongest se quedó con 55.

Tras la primera fecha, Boca y Barcelona de Ecuador tienen tres puntos luego de ganar de visitantes a The Strongest y Santos de Brasil, respectivamente. El martes 27 de abril, Boca recibirá a Santos (20:30) y The Strongest visitará a Barcelona el miércoles 28 (22:00).

