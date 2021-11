The Strongest se consolida en el liderato tras superar a Aurora por 3-0

Escucha esta nota aquí

The Strongest comenzó líder la fecha 27 del campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano y terminará igual, porque cumplió de local ganándole a Aurora por 3-0. El partido se disputó la noche de este viernes, en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El Tigre mostró superioridad en buen parte del primer tiempo y supo traducirlo en un gol que a la postre fue muy útil para sumar tres valiosas unidades, en su afán de conquistar el título del torneo Único.

El cero se rompió en el minuto 23. Raúl Castro envió un centro para Jair Reinoso y en primera instancia dio la impresión que el delantero logró peinar el balón, pero no quedó más que intención, de todas maneras, la acción descolocó al arquero visitante y el cuadro paceño festejó el 1-0, que fue otorgado a Castro.

Aurora que había ingresado en paro dos días antes de este partido, como medida de presión para cobrar parte de los cuatro meses de sueldo adeudos, supo controlar a un Tigre que de principio se mostró agresivo.

En los minutos finales del primer tiempo y buena parte de la segunda etapa, el equipo del pueblo hizo pasar sustos a los de Achumani. Sobre todo, en el complemento estuvo muy cerca de la igualada, ya que hizo estrellar la pelota en el travesaño en tres oportunidades, en los minutos 61, 63 y 68.

A Aurora le cayó como anillo al dedo ese dicho muy popular en el fútbol: el que no los hace, los toma. Perdonó, pero el Tigre no. A los 73 minutos, en un rápido contragolpe y con una defensa que no supo despejar bien el balón, apareció Willie Barbosa para decretar el 2-0 y dar tranquilidad a los atigrados.

Tras ese gol, dio la impresión que el equipo cochabambino perdió la esperanza de llegar por lo menos al empate y The Strongest se conformaba con asegurar los tres puntos en casa, aunque tuvo la fortuna de marcar un gol más.

Cuando se jugaba tiempo adicionado, a los 93 minutos, apareció Ronaldo Martínez para decretar el definitivo 3-0 tras un buen pase de Rudy Cardozo. La goleada no refleja lo que pasó en la cancha, pero el Tigre supo ser efectivo, algo que le faltó a Aurora.

