The Strongest se impuso (1-0) a Guabirá y es cómodo líder

The Strongest superó (1-0) de local a Guabirá para seguir en la parte más alta de la tabla de posiciones, pero esta vez con 5 puntos de diferencia con relación a su inmediato seguidor que es Nacional Potosí. El partido ante los azucareros se disputó en el estadio Hernando Siles de La Paz y correspondía a la séptima fecha, pero tuvo que ser reprogramado por la participación del equipo paceño en la Copa Libertadores.

The Strongest acumula 27 puntos en la Liga Tigo, Nacional Potosí tiene 22, mientras que Bolívar está en la tercera posición con 20 unidades.

El Tigre fue amplio dominador y desde el principio hizo méritos para abrir la cuenta. Por eso no sorprendió que a los 15 minutos ya ganaba por 1-0 con gol de Junior Gabriel Arias.

En el segundo tiempo, The Strongest siguió insistiendo para tratar de ampliar el marcador, pero los montereños no bajaron los brazos y aparte de neutralizar algunas jugadas del local, también se animaron a salir e inquietaron a la defensa paceña.

Lo que le faltaba al conjunto rojo, dirigido por Miguel Ángel Portugal, era no fallar en el último pase, porque llegaba bien hasta tres cuartos de cancha, pero de ahí en adelante no podía hilvanar buenas jugadas, ya que la defensa de The Strongest se mostraba sólida.