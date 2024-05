The Strongest vence a Estudiantes de La Plata y manda en el Grupo C de la Copa Lbertadores

The Strongest derrotó a Estudiantes de La Plata (1-0) este jueves en el estadio Hernando Siles, de la ciudad de La Paz, y quedó como líder del Grupo C de la Copa Libertadores de 2024.



El único gol del encuentro fue anotado por Luciano Ursino a los 13 minutos.



Con el triunfo, The Strongest llegó a 7 puntos y está en zona de clasificación a octavos. Le sigue el chileno Huachipato (5), Estudiantes (4) y el Gremio en el fondo (3).



El partido que debían jugar Huachipato y Gremio el miércoles por la cuarta fecha en Talcahuano (Chile) fue postergado por la Conmebol por las devastadoras inundaciones en el sur de Brasil, que han dejado 107 muertos, 136 desaparecidos y más de 164.000 evacuados.



Estudiantes de La Plata llegó a La Paz estrenando su título de flamante campeón de la Copa de la Liga argentina. No alineó al defensa Tiago Palacios ni al volante Eros Mancuso, involucrados ambos en un incidente vial en Buenos Aires tras los festejos por el título.



En los primeros minutos la visita se paró firme e intentó evitar que los locales se volcara en malón hacia el ataque.



Pero a los 13 minutos The Strongest abrió el marcador por medio del volante Ursino, con un cabezazo tras un cobro de una falta en forma de centro de Michael Ortega.



Empero, la jugada estuvo envuelta en la duda. El árbitro peruano Roberto Pérez tuvo que consultar al VAR por una posible posición adelantada, pero después de varios minutos se conbvalidó el tanto local.



Estudiantes no se achicó, retomó aire y adelantó sus líneas en busca del empate, mientras que el 'Tigre de Achumani' mostró momentos de desorden.



Hasta concluir el primer tiempo Estudiantes de La Plata se mostró como un dominador y estuvo cerca de lograr la igualdad.



- El esfuerzo de Estudiantes -

Tras el descanso Estudiantes mantuvo la iniciativa mientras The Strongest no logró armar de manera coherente sus líneas.



Los dirigidos por Eduardo Domínguez hicieron lo posible para encontrar el empate, ante unos locales que le habían cedido la iniciativa.



El portero boliviano Guillermo Viscarra tuvo que esforzarse para evitar la caída de su arco y su defensa sufrió ante la ofensiva argentina.



En la recta final, The Strongest parecía visitante, mientras miraba el reloj y cruzaba los dedos para que el tiempo avanzara, hasta que el juez peruano decretó el fin del encuentro.



En la quinta fecha, el 15 de este mes, The Strongest volverá a ser local ante Huachipato, mientras que el encuentro de Estudiantes ante Gremio en casa de éste también ha sido postergado por las inundaciones en el sur de Brasil.