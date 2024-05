The Strongest vence a Guabirá con un ajustado 3-2

En un partido dominado por The Strongest, el equipo atigrado superó 3-2 a Guabirá en el estadio Hernando Siles de La Paz, ubicándose en el podio de la tabla del torneo Clausura. Aunque el marcador final fue apretado, The Strongest no pasó mayores sobresaltos y mereció una diferencia mayor.

The Strongest se impuso 3-2 sobre Guabirá este jueves en el estadio Hernando Siles, durante la tercera jornada del torneo Clausura de la División Profesional. A pesar del ajustado marcador, el equipo local mostró su dominio a lo largo del encuentro, alcanzando su segunda victoria en tres partidos y sumando 7 puntos, al igual que Bolívar, ambos detrás del líder Always Ready con 9 puntos.



Desde el inicio, The Strongest fue superior con Jeyson Chura destacando en el ataque. A los 9 minutos, Bruno Miranda abrió el marcador tras un lanzamiento de esquina de Chura, seguido por un pivoteo de Maxi Caire. Guabirá logró igualar temporalmente a los 39 minutos con un gol de Alejandro Quintana, aprovechando un error defensivo de Marc Enoumba. Sin embargo, antes del descanso, Miranda anotó nuevamente al aprovechar un rebote tras un disparo de Chura.



En la segunda parte, The Strongest mantuvo la presión aunque disminuyó su intensidad ofensiva. A los 81 minutos, Álvaro Quiroga sentenció el partido con un disparo desde lejos, poniendo el 3-1. En los instantes finales, Guabirá maquilló el resultado con un penal convertido por Tonino Melgar a los 101 minutos, tras una falta de Enoumba revisada por el VAR.



