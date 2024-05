The Strongest venció agónicamente a Nacional Potosí (2-1)

Rugió sobre el final. The Strongest obtuvo un triunfo agónico sobre Nacional Potosí, en la primera fecha el torneo Clausura de la División Profesional. El equipo dirigido por Ismael Rescalvo tuvo que trabajar más de la cuenta para quedarse con los tres puntos en el Hernando Siles. Martín Prost adelantó a la visita, pero Daniel Rojas y Bruno Miranda remontaron para el local.



En un primer tiempo sin muchas emociones, The Strongest y Nacional Potosí no se hicieron daño. El local no encontró el camino correcto para acercarse al pórtico de su rival, mientras que Nacional manejó la pelota a su antojo, pero tampoco hizo méritos para adelantarse en el marcador.



Con Leonel López, Jeyson Chura y Bryan Angulo, como principales armas en ofensiva, el Tigre no consiguió intercambiar pases claros de mitad de cancha para adelante. En tanto, el rancho guitarra apostó por remates de larga distancia, sin embargo todos se fueron desviados.



Parecía que ambos equipos se irían al descanso con las manos vacías, pero apareció Martín Prost para marcar el 1-0 de la visita, luego de un rebote corto que otorgó Guillermo Viscarra.



La reacción del Tigre no se hizo esperar. En la última jugada del primer tiempo, Fabricio Quaglio desbordó por izquierda y envió un centro preciso que encontró el pie de Daniel Rojas. El ex Oriente Petrolero definió de manera correcta para marcar el 1-1.



En el segundo tiempo la dinámica del partido cambió. Tanto el Tigre como Nacional fueron más propositivos y adelantaron líneas. El local intentó hacer daño por las bandas, mientras que la visita apeló a los pases y profundidad.



Justo cuando se cumplió el tiempo reglamentario cayó el gol del desnivel a favor de The Strongest. A los 90’, Bruno Miranda sacó un derechazo desde afuera del área que venció la resistencia de Mustafá. Fue el 2-1 definitivo que sentenció la victoria para el equipo de Ismael Rescalvo.