The Strongest visita a San Antonio en busca de alcanzar al líder Bolívar

The Strongest no tiene margen de error en una cancha donde no guarda buenos recuerdos. Este sábado, el conjunto paceño visitará a San Antonio de Bulo Bulo en el Carlos Villegas de Entre Ríos, estadio en el que a principios de año cayó goleado por 5-1. El duelo correspondiente a la fecha 14 del torneo Clausura se jugará desde las 15:00, bajo el arbitraje de Cristian Condori.



Este partido es de suma importancia para las aspiraciones del Tigre, dado que marcha segundo y un triunfo le permitirá igualar la línea de Bolívar, que es primero con 27 unidades, pero que jugará mañana ante Oriente Petrolero en La Paz.



Otro detalle importante es que este cruce se presenta como la previa del clásico paceño, reprogramado de la fecha 11, que se jugará el miércoles. Por lo tanto, es crucial que el Tigre sume tres puntos ante Bulo Bulo para llegar envalentonado y motivado frente a su archirrival.



Para este encuentro, el conjunto de Achumani no podrá contar con Luciano Ursino, Víctor Cuéllar y Enrique Triverio, todos suspendidos por sanciones disciplinarias. Además, el director técnico Ismael Rescalvo no podrá dirigir desde el banquillo debido a que debe cumplir un partido de suspensión por su expulsión frente a Royal Pari antes del receso liguero por la fecha FIFA de septiembre.



Por su parte, San Antonio, sin presión debido a que ya aseguró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 tras ser campeón del torneo Clausura, buscará un triunfo en su reducto que le permita escalar a la zona media de la tabla.



Muy lejos de lo que mostró en el primer semestre, el equipo del trópico cochabambino marcha en la decimotercera colocación con 15 unidades. Su director técnico, Thiago Leitao, no podrá contar con el volante Edwin Ribera, expulsado en el último partido contra Independiente (3-3).



Posibles alineaciones:



San Antonio:

Peñarrieta; Viveros, Olguín, Sánchez, De Lima, Alaca; Terrazas, Huayhuata; Moura, Trindade; Fioro



The Strongest:

Viscarra; Bustos, Aimar, Jusino, Chura; Ayarza, Wayar; Arrascaita, Ortega, Amoroso; Miranda