The Strongest y Always Ready jugarán amistosos en Perú

The Strongest y Always Ready tendrán amistoso internacional en su pretemporada. Los paceños se trasladarán hasta Perú como parte de su preparación, de cara al inicio de la temporada 2024.



El Tigre, último campeón del fútbol boliviano, se enfrentará al Sport Boys Huancayo, equipo de primera división.



El duelo está pactado para el domingo 21 de enero, a partir de las 14:00 HB en el estadio Miguel Grau del Callao.



Por su parte, Always Ready también se trasladará hasta territorio incaico. Los alteños se verán las caras ante un histórico Peruano: Cienciano.



El cuadro cuzqueño es el primer y único equipo del Perú que ha ganado torneos internacionales de la FIFA y Conmebol al obtener la Copa Sudamericana en 2003 y la Recopa Sudamericana en 2004 frente a River Plate y Boca Juniors, respectivamente.



El partido entre Cienciano y Always se llevará a cabo el sábado 20 de enero en el estadio Inca Garcilaso, desde las 19:00 HB.