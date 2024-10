The Strongest y GV San José chocan en el Siles con la intención de acercarse a Bolívar

Este martes se disputará un partido clave en el estadio Hernando Siles de La Paz, cuando The Strongest reciba la visita de Gualberto Villarroel San José, a partir de las 20:00, por la fecha 21 del torneo Clausura de la División Profesional. Se trata de un duelo que reunirá al segundo y al tercero de la tabla de posiciones, quienes buscarán los tres puntos para acercarse al líder Bolívar.



El Tigre es el principal escolta de la academia con 33 unidades y llega envalentonado a este encuentro luego de vencer a Universitario en Cochabamba (4-2). Los dirigidos por Ismael Rescalvo quieren seguir en levantada; por lo tanto, tienen prohibido fallar ante un rival que no se lo pondrá fácil.



GV San José se encuentra un escalón por debajo con 31 puntos y, desde que Julio César Baldivieso asumió la dirección técnica, el equipo ha experimentado una notable mejoría, sumando varios puntos importantes que lo catapultaron al podio. En los últimos ocho partidos, ganó seis y empató dos. Un triunfo en el Siles le permitirá desplazar a su rival de turno del segundo puesto.



Sin embargo, no todo es color de rosa en el cuadro santo, dado que la dirigencia mantiene varios meses de deudas con los jugadores. “No se le puede exigir a los jugadores el 100% en un entrenamiento si no están recibiendo sus salarios. Estamos preocupados por ello, pero con la ilusión de hacer un gran partido”, manifestó Baldivieso tras arribar a La Paz el lunes por la noche.

Bajas



Para este encuentro, The Strongest tendrá algunas bajas sentidas: Michael Ortega aún no puede jugar debido a que debe cumplir un partido más de suspensión tras ser expulsado frente a Guabirá; Luciano Ursino también estará ausente por suspensión tras recibir su quinta cartulina amarilla contra Universitario. Descansará en esta fecha y podrá volver en la próxima.



Por su parte, Guillermo Viscarra, arquero titular de The Strongest y de la selección boliviana, aseguró que el equipo peleará lo más que pueda para mantenerse en la lucha por el título, aún sabiendo que Bolívar se encuentra a varios puntos de distancia.



“No está nada dicho; vamos a pelear hasta el final. Tenemos que ir partido a partido e intentar conseguir todos los puntos para meterle presión al que va primero e intentar acercarnos cada vez más”.