Thiago Leitao a Marcelo Claure: “El tipo tiene plata, pero no conocimiento de fútbol”

“Yo le contesté porque primero dijo que nos iba a esperar y yo estoy acá, pero a él no lo ví, qué pasó, no puede estar hablando”, dijo rodeado de micrófonos. Y poco después descargó munición pesada: “El tipo tiene plata, pero no conocimiento de fútbol”, sostuvo tras sellar la clasificación de su equipo a semifinales del Apertura y dejar fuera de carrera a Bolívar.