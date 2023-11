Título a la vista: The Strongest está a ocho puntos de ser campeón

The Strongest está a muy poco de romper una sequía importante. Hace siete años que no puede salir campeón, desinflándose en los momentos finales, o como sucedió en 2022, que se le anuló el torneo cuando este era líder del mismo.



The Strongest tropezó en su partido reprogramado. Perdió por goleada ante Guabirá, y le había dejado la chance a Bolívar y Always Ready para que se acerquen.



La Academia paceña perdió también ante Vaca Díez, dejando en claro que no tiene lo necesario para ser campeón. El camino parece totalmente allanado para que el Tigre pueda gritar "campeón".



The Strongest tendrá un partido con Libertad Gran Mamoré en La Paz. Será este viernes, a partir de las 20:00. Always Ready, inmediato perseguidor, visitará este sábado a Guabirá, también desde las 20:00.