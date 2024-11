"Todavía no cumplimos el objetivo que todos queremos", dijo el paraguayo Almirón

El mediapunta paraguayo Miguel Almirón, autor de uno de los dos goles del empate de la Albirroja ante su similar de Bolivia, celebró este miércoles el resultado en su visita a La Verde, pero avisó: "Todavía no cumplimos el objetivo que todos queremos".

"No tenemos que relajarnos, todavía no cumplimos el objetivo que todos queremos, así que nada, tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando", declaró el jugador del Newcastle de la liga inglesa a periodistas a su llegada en la madrugada de este miércoles al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción.

"Rescato la actitud del equipo, no solamente este partido que jugamos contra un rival directo, los partidos contra Argentina, contra Brasil", agregó Almirón, quien destacó que en los últimos combos "el grupo demostró que ante la adversidad puede sacar lo que tiene Paraguay y lograr la victoria".

"¡Por eso luego se me sube toda la presión! Paraguay no se rindió y consiguió un valioso punto! Gracias muchachos por demostrar que cuando jugamos con garra guaraní no hay imposibles", publicó Peña en X.