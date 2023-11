Todo lo que necesitás saber para las llaves mano a mano de Copa boliviana

¿La Copa suma para los promedios?

Sí. La Copa o torneo corto/por series suma para la tabla de promedios exclusivamente en su Fase de Grupos (ya finalizada). Los cuartos de final, semis y final no serán tomados en cuenta.



¿Ser campeón te da algún premio?

El campeón de este torneo clasificará a Libertadores como Bolivia 4. El subcampeón llegará a Sudamericana como Bolivia 1. También se les da el título y trofeo, obviamente.



Luego de la Fase de Grupos, ¿Cómo se definen las llaves de cuartos, semis y final?

Los cuartos y semis ya están definidos, y se jugarán de la siguiente manera:



Llave 1: Bolívar vs. Universitario

Llave 2: Aurora vs. Always Ready

*Ganadores se enfrentan en la Semifinal 1