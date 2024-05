Tomayapo perdonó y cayó 0-1 ante Universitario

Miguel Graneros fue el encargado de ejecutar el disparo, pero Gustavo Alamda, arquero de Universitario, adivinó la trayectoria y mantuvo el marcador en cero al desviar el tiro al palo izquierdo. El nuevo arquero de la selección boliviana dijo presente para mantener el 0 en ese momento.



El segundo tiempo transcurrió de manera monótona, con ambos equipos mostrando poca conexión y muchas imprecisiones. El juego se centró en el medio campo, y las áreas fueron relegadas al olvido debido a la intensa lucha por el balón.



En la recta final del partido, Universitario aprovechó una de sus pocas oportunidades. Al minuto 83, Guilder Cuéllar envió un centro atrás que Tommy Tobar transformó en gol. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR debido a una mano previa de Cuéllar. En un primer intento, el balón golpeó en la mano del jugador después de un bloqueo de la defensa de Tomayapo. Pese a no haber intención, el árbitro anuló la conquista.



No obstante, Universitario no bajó los brazos y, casi de inmediato, al minuto 89, Cuéllar volvió a desbordar por la banda. Su centro rasante no encontró rematador, pero José Alipaz apareció por el otro extremo del área y envió otro pase. Esta vez, Tobar no falló y con un certero disparo, selló el 0-1 definitivo.