Tomayapo vence 1-0 a Royal Pari y lo complica en la zona roja

Real Tomayapo hizo respetar su localía y derrotó 1-0 a Royal Pari este sábado en el estadio IV Centenario, por la fecha 26 del torneo Clausura de la División Profesional. Leandro Corulo anotó el único gol del encuentro, lo que complicó las aspiraciones del cuadro cruceño de acortar distancias con Guabirá en su lucha por salir del descenso indirecto.



Durante la primera mitad, la disputa se centró en la mitad de la cancha; a veces se abusó mucho de los pelotazos y ninguno de los dos equipos hizo los méritos necesarios para romper el cero. La única oportunidad clara de gol llegó a los 15’ tras una jugada por banda derecha que terminó con un centro que no pudo ser bien conectado por Mirko Tomianovic, quien envió el balón al poste derecho.



De ahí en adelante fue un monólogo; tanto Tomayapo como Royal Pari jugaron a no equivocarse y no se aproximaron con mucha vehemencia al pórtico rival.



Las pocas aproximaciones de la visita fueron a través de pelotas paradas, pero las intenciones no fueron lo suficientemente agresivas como para hacer daño al arco defendido por Pedro Galindo.



En el complemento, Tomayapo adelantó líneas y a los 55’ encontró una oportunidad inmejorable para abrir el marcador. Halysson Padilha cometió una mano dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima; Leandro Corulo se encargó de intercambiar el remate por gol para anotar el 1-0 para el local.



Royal Pari, golpeado por el gol, intentó reaccionar de inmediato y por poco logra la igualdad a través de un tiro libre de Tobías Moriceau que impactó en el travesaño del arco defendido por Pedro Galindo. Hasta ese momento, fue una de las más claras que tuvo a lo largo del encuentro.



La desesperación se apoderó del visitante, que necesitaba a toda costa igualar el marcador; logró controlar las acciones, creó algunas situaciones, pero se encontró con una sólida defensa tarijeña.



Finalmente, no habrá tiempo para más y Tomayapo se terminó quedando con los tres puntos que le permiten trepar al octavo lugar de la tabla acumulada con 45 puntos, manteniendo viva sus esperanzas de llegar a un torneo internacional en 2025.



Por su parte, el ‘Inmobiliario’ sufre su ascenso y se complica en zona de descenso, ubicándose en el indirecto con 30 unidades, quedando a cinco de Guabirá, que de momento está salvando la categoría.